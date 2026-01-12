Concejalía de urbanismo

Urbanismo es una concejalía que no suele gestionar muchas inversiones, pero el año pasado se ocupó de la demolición de la nave de flex (que se espera dar por finalizada en febrero), la adquisición de la finca de la isla en el botánico (que este mismo año ya acogerá eventos del ayuntamiento) y las obras en la pecuaria, a punto de finalizar. Al ser actuaciones ya finalizadas, este año el presupuesto de urbanismo cae a la mitad.

El dinero que "pierde" urbanismo lo gana la EMA, que gestionará este año 15 millones de euros. Una cantidad récord para inversiones que esperan poder acometer. Martínez Salvador contrasta las inversiones de la EMA con Foro de las que tuvo con el Psoe.

El área de urbanismo trabaja en muchos proyectos que no movilizan mucho dinero, pero que son fundamentales. Pone de ejemplo el plan especial de Naval Azul, cuyo plan especial verá la luz este año y ordenará un entorno en el que el ayuntamiento tiene puestas muchas esperanzas. Y reitera que haber eliminado del presupuesto la reserva de 2 millones de euros para comprar los terrenos de Pymar en ese entorno no significa que renuncien a su adquisición. Quieren ser propietarios de todo el ámbito.

En el jardín botánico el objetivo es seguir creciendo en visitas. Martínez Salvador cree que la finca de la Isla será un importante activo. La compra será formalizada próximamente para ser utilizada este mismo año, afirma.

Un tema polémico en urbanismo ha sido las ayudas a la rehabilitación de fachadas. El titular de la concejalía afirma que utilizarán los remanentes para pagar buena parte de la deuda pendiente con las comunidades de vecinos. No han podido incluirlo en el presupuesto porque el cambio normativo que permite invertir los ahorros en inversiones financieramente sostenibles es posterior a la aprobación de las cuentas, explica Martínez Salvador. Donde no se prevé dedicar más dinero es en la rehabilitación de barrios degradados. Fue un buen programa en un momento puntual, pero ahora mismo no interesa a las constructoras.