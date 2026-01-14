El campus de Gijón estrena su propia red 5G

El director de la cátedra THIN5G creada en 2022, Rafael González Ayestarán, nos asegura que estamos ante una red que puede verse únicamente en unos pocos laboratorios de todo el mundo. Porque si bien existen redes similares en algunas universidades españolas, son de uso exclusivo de determinados grupos de investigación en sus propias líneas. En el caso de la red implantada en el campus de Gijón es un servicio abierto a la comunidad.

En Onda Cero ha explicado el salto de gigante que supone para la Universidad. Disponer de una red propia permite a los grupos de la universidad asturiana trabajar de forma independiente de las redes comerciales, no dependiendo de un operador, sino con control absoluto sobre todos los elementos que forman la red, normalmente no accesibles. Ello facilita profundizar en su uso investigador, docente y de transferencia, siempre en condiciones reales, y con control total sobre la red, algo imprescindible para impulsar tecnologías como el 5G avanzado y las futuras redes 6G.

El avance resulta de interés especialmente en los ámbitos de telecomunicaciones, ingeniería, digitalización industrial e Industria 4.0, aunque potencialmente su uso puede ser de interés en casi cualquier ámbito técnico. Está igualmente abierta al conjunto de la Universidad de Oviedo. Gracias a esta infraestructura, los equipos investigadores pueden pasar del laboratorio teórico a entornos reales de prueba, validando múltiples soluciones. Ya está siendo utilizada por los estudiantes, destaca Rafael.

Estreno de la red 5G del campus de UniOvi en Gijón | UniOvi

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, afirma que supone un “salto cualitativo” para la Universidad de Oviedo y para Asturias. “Nos permitirá formar mejor a nuestro estudiantado, impulsar la investigación en tecnologías emergentes y colaborar estrechamente con la industria para afrontar los retos de la digitalización”, ha subrayado.