CHARLA INTERGENERACIONAL

Expectativas laborales al terminar los estudios

Nunca fue sencillo afrontar el momento en el que se terminan los estudios. Aunque pueda parecer que antes todo era más fácil que ahora, la charla intergeneracional entre jóvenes y mayores nos confirma que iniciar la vida laboral nunca estuvo exento de dificultades.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Los jóvenes estudian. Se forman. Se buscan la vida. Pero al terminar sus estudios se ponen a buscar trabajo y se encuentran con que poca gente está dispuesta a darles una oportunidad. Por ser joven. Porque les falta experiencia (que no pueden conseguir sin oportunidades). Pero cuando Elena era joven las dificultades no eran menores. Simplemente porque había poco trabajo. Olay, Adrián y Chiara nos describen el panorama actual, donde además de no conseguir ese empleo que les gustaría se enfrentan a mucha competencia. Mucha gente tiene los mismos estudios que tú. Para Elena es una pena que una generación tan formada no sea aprovechada.

Lo que tampoco ha cambiado con el paso del tiempo es la idealización de los estudios universitarios. Seguimos empecinados en enfocarlo todo a la universidad, y tener estudios de grado no garantiza el acceso a mejores empleos, coincidimos todos. En ese sentido sería necesaria más orientación laboral en los institutos. Nadie habla de la formación profesional salvo que te muevas y te busques la información. Y actualmente es más sencillo encontrar empleo a través de esa vía formativa.

