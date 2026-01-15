Expectativas laborales al terminar los estudios

Los jóvenes estudian. Se forman. Se buscan la vida. Pero al terminar sus estudios se ponen a buscar trabajo y se encuentran con que poca gente está dispuesta a darles una oportunidad. Por ser joven. Porque les falta experiencia (que no pueden conseguir sin oportunidades). Pero cuando Elena era joven las dificultades no eran menores. Simplemente porque había poco trabajo. Olay, Adrián y Chiara nos describen el panorama actual, donde además de no conseguir ese empleo que les gustaría se enfrentan a mucha competencia. Mucha gente tiene los mismos estudios que tú. Para Elena es una pena que una generación tan formada no sea aprovechada.

Lo que tampoco ha cambiado con el paso del tiempo es la idealización de los estudios universitarios. Seguimos empecinados en enfocarlo todo a la universidad, y tener estudios de grado no garantiza el acceso a mejores empleos, coincidimos todos. En ese sentido sería necesaria más orientación laboral en los institutos. Nadie habla de la formación profesional salvo que te muevas y te busques la información. Y actualmente es más sencillo encontrar empleo a través de esa vía formativa.