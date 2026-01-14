Cuándo empiezan las segundas rebajas 2026: de Zara a Mango o El Corte Inglés

Como cada inicio de año, los comercios españoles han aprovechado para lanzar su campaña de descuentos en productos, conocida por todos como las rebajas de invierno. 2026 no ha sido menos y las tiendas ya cuentan con dichas ofertas para que los consumidores se animen a comprar tras el periodo navideño.

La primera semana de enero suele ser el tiempo en el que los comercios dan el pistoletazo de salida a las ofertas, que pueden durar en algunos casos incluso hasta el mes de marzo. No obstante, con el paso de las semanas, se comienzan a ver nuevos descuentos que suponen un nuevo periodo de precios, entendido como el de las segundas rebajas.

Cuándo empiezan y acaban las segundas rebajas

Muchas personas esperan con su producto favorito en la cesta al aumento de estos descuentos, cuando avanza la campaña de las rebajas y se quiere dar salida a determinadas cosas con precios más bajos. Es el momento entonces de cifras como el 50% de descuento o más.

Aunque no hay una fecha definitiva, las segundas rebajas tienen lugar entre el 15 y 20 de enero, cuando los comercios online adelantan nuevos precios que después llegan en algunos casos a las tiendas físicas. Por ejemplo, establecimientos de Inditex como Zara alargan sus rebajas hasta el final de febrero, mientras que otros como Mango lo hacen hasta el 1 de marzo.

En Primor anunciaron que acabarían el 31 de enero, en H&M el 4 de febrero, en El Corte Inglés el 28 de febrero y Decathlon el 1 de marzo. Otras firmas como Calzedonia también acaban con descuentos de rebajas el 28 de febrero.

Más de 100 euros de media por persona en estas rebajas de invierno

El sector prevé un 4% más de ventas que en el mismo periodo del año pasado, una horquilla en la que también se mueven las previsiones del presupuesto medio por persona. El comparador Banqmi sitúa la cifra media de gasto por persona en 104,65 euros frente a los 100,01 de 2025, pese a que es un contexto de gasto "más prudente y selectivo".

No obstante, aunque la cifra se incremente, los estudios demuestran que el consumidor medio se muestra más escéptico con el valor real de los descuentos tradicionales y se comparan cada vez más los precios, se diversifican más los canales de compras y se aprovechan ofertas a lo largo de todo el año, especialmente en el sector online.