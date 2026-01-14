LABoral centro de arte y creación industrial quiere colarse en tu agenda

Para este año Semíramis ha contado con un incremento presupuestario del 42 por ciento y libertad y apoyo total de la consejería de cultura para elaborar una programación que no supone una ruptura con lo que se encontró cuando llegó al cargo a finales del año pasado. Mantiene muchas cosas que funcionaban bien e incorpora otras que estarán marcadas, dice, por la relación con el público, la apertura a la ciudad y las colaboraciones institucionales. Todo bajo la premisa de saber explicar todo lo que se hace en LABoral.

Entre las novedades que se anuncian está el refuerzo de las visitas guiadas. Las habrá que estén guiadas por la misma directora de LABoral, y también se permitirá el acceso del público a espacios no expositivos para que se pueda conocer mucho mejor todo lo que se hace en el centro de arte y creación industrial. Confía en que ayude a ello el trabajo previsto con el tejido asociativo local.

Aunque se mantiene el programa de residencias artísticas, hay novedades. A las colaboraciones ya establecidas se suma una con México que permitirá el intercambio artístico entre Asturias y el país latinoamericano.