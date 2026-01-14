PROGRAMACIÓN LABoral 2026

LABoral centro de arte y creación industrial quiere colarse en tu agenda

La nueva directora de LABoral centro de arte y creación industrial, Semíramis González, ha presentado su primera programación. Aspira a que 2026 sea el año en el que nos demos cuenta de que en el equipamiento pasan muchas cosas y siempre encontraremos algo que nos interese. Quiere que les tengamos en cuenta a la hora de hacer nuestros planes.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Para este año Semíramis ha contado con un incremento presupuestario del 42 por ciento y libertad y apoyo total de la consejería de cultura para elaborar una programación que no supone una ruptura con lo que se encontró cuando llegó al cargo a finales del año pasado. Mantiene muchas cosas que funcionaban bien e incorpora otras que estarán marcadas, dice, por la relación con el público, la apertura a la ciudad y las colaboraciones institucionales. Todo bajo la premisa de saber explicar todo lo que se hace en LABoral.

Entre las novedades que se anuncian está el refuerzo de las visitas guiadas. Las habrá que estén guiadas por la misma directora de LABoral, y también se permitirá el acceso del público a espacios no expositivos para que se pueda conocer mucho mejor todo lo que se hace en el centro de arte y creación industrial. Confía en que ayude a ello el trabajo previsto con el tejido asociativo local.

Aunque se mantiene el programa de residencias artísticas, hay novedades. A las colaboraciones ya establecidas se suma una con México que permitirá el intercambio artístico entre Asturias y el país latinoamericano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer