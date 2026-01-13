David Jiménez Torres, tras la salida de Xabi Alonso: "El club se ha portado mal con Xabi y demasiado bien con los jugadores"

Xabi Alonso ya no es entrenador del Real Madrid. El club presidido por Florentino Pérez anunció este lunes su destitución tras perder ante el Barcelona en el Clásico de la final de la Supercopa de España y pone así punto y final a una convulsa etapa del tolosarra al frente del equipo blanco.

"Ni los resultados ni el juego justificaban la continuidad de Xabi", opina David Jiménez Torres en la tertulia en 'Más de uno', aunque por otra parte considera que el club se ha portado "mal" con el técnico y "demasiado bien" con los jugadores: "Pensaba que una de las cosas que defendía el Madrid era que ningún individuo estaba por encima del club".

En este sentido, David Jiménez Torres cree que se ha enviado una señal en los últimos meses de que "si los jugadores no quieren jugar para este entrenador, pues se les cambia el entrenador". "Y que si Vinicius quiere hacer gestos inaceptables al ser sustituido, pues da igual, ya le cambian el entrenador y que se sienta contento", añade.

Por ello, Jiménez Torres se queda con una sensación "agridulce" tras la destitución de Xabi Alonso, y hace referencia de nuevo al deseo de Florentino Pérez de "intentar encarnar esa esencia del Madrid de que el club está por encima de todos".

Por último, asegura que no tiene nada claro que Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Madrid, vaya a mejorar la situación. "Tampoco tengo tan claro, deseando que a Arbeloa le vayan las cosas mucho mejor que a Alonso, vaya a mejorar las cosas que aportaba el anterior técnico", concluye.