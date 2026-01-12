El Real Madrid anuncia la destitución de Xabi Alonso

El Real Madrid ha anunciado este lunes la destitución de Xabi Alonso como técnico del equipo blanco después de siete meses en el cargo y tras la derrota ante el Barcelona en la Supercopa de España.

Tras semanas en la cuerda floja, el tolosarra termina siendo destituido y el club anuncia que será Álvaro Arbeloa el que le sustituya al frente del primer equipo.

Según ha emitido el club en un comunicado, la destitución es "de mutuo acuerdo" y agradece al técnico "el trabajo y la dedicación en todo este tiempo". "El Real Madrid siempre será su casa", dice el comunicado.

