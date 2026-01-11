"¡Espectáculo total!": Así sonó en Radioestadio la victoria del Barça en la final de la Supercopa (3-2)

"¡Empieza la máquina del Barça!", decía Alfredo Martínez en Radioestadioa los pocos minutos de esta final de Supercopa que ha conquistado el FC Barcelona. Un partido que inició con total presencia culé en el campo de juego, mostrando a un Real Madrid al que le costó algo arrancar. "La pelota la tiene prácticamente monopolizada el Barça", contaba Martínez en los primeros 30 minutos disputados en el Alinma Stadium.

La igualdad del Clásico (0-0) hasta ese momento la deshizo un zurdazo del brasileño Raphinha a los 36 minutos, tras haber perdonado la ocasión más clara del primer acto un minuto antes. Así fue la narración de Alfredo en Radioestadio: "¡Ra, Ra, Raphinha al 35 de juego! Perdonó una, pero no la segunda (...) ¡Se van tres como tiros, como centellas, como diablos azulgranas sobre la portería blanca! ¡Llega Raphinha y ahora sí: pelota cruzada lejos del alcance de Courtois! Impacto total en el equipo blanco, porque son insaciables, porque no hay maldición que pueda contra ellos. ¡Fiesta del Barça, marcó Raphinha el primero!".

Pero poco duró la ventaja para el Barça. Nada más arrancar el tiempo añadido, Vinícius, en una gran acción individual, firmó el empate a uno. "¡Qué caño! Pim, pam, pum y para dentro (...) ¡Qué gol ha metido!"; así narraba Alberto Pereiro el primer gol del equipo de Xabi Alonso en Radioestadio.

Cuando parecía que el duelo se marchaba al descanso 1-1, aún hubo tiempo para que Lewandowski marcase a pase de Pedri y, seis minutos por encima del 45, apareciese Gonzalo para aprovechar un rechace tras un remate de Jude Bellingham al travesaño.

El intercambio de golpes, con tres goles en el tiempo añadido, igualó al descanso (2-2) la final de la Supercopa de España en el Alinma Stadium entre ambos equipos, con tantos de Raphinha y Robert Lewandowski, respondidos por Vinícius y Gonzalo García.

Ya a la vuelta del descanso, en el 73 de partido, llegaba el segundo de Raphinha y tercero del Barça: "¡Merece un balón de oro! Sorprende a Courtois y marca el tercero. ¡Es la ley del más fuerte!", añadía Martínez. Con este tanto, los de Hansi Flick consolidaban la victoria de un Barça que volvió a ser campeón en Arabia Saudí como el año pasado contra los blancos.