"Lo mejor es que lo dejemos": la conversación que precipitó la destitución de Xabi Alonso

La noticia ya la conocen: el Real Madrid ha comunicado que Xabi Alonso deja de ser entrenador del primer equipo. Dice esa nota que es una decisión "de mutuo acuerdo" y añaden que el nuevo técnico es Álvaro Arbeloa.

El equipo volvió la pasada madrugada desde Arabia Saudí tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barça y en ese vuelo de vuelta José Ángel Sánchez, director general del club, y Xabi Alonso mantuvieron una conversación definitiva.

Xabi se mostró descontento con el partido, con el juego y con los jugadores. Le vieron triste, descontento y abatido, por lo que se propuso su salida como mejor solución para darle un giro al equipo. “Lo mejor es que lo dejemos”, fue una de las frases más contundentes de esa conversación. Una frase que sale del director general del club, de JAS. Xabi acepta porque intuía el descontento y la pérdida de confianza desde hace tiempo.

Luego hay asuntos que han ido desgastando al entrenador en el día a día. Xabi nunca aceptó la imposición de Antonio Pintus como preparador físico del primer equipo y ha sido uno de los asuntos discrepantes.

En el Real Madrid creen que le ha venido grande el equipo y que, además, se rodeó de un equipo de ayudantes, quizás, demasiado inexperto. Tampoco sumaron determinados desencuentros con jugadores como Vinicius, Valverde, Rodrygo o Bellingham. Ni algunos resultados.

El 9 de diciembre ya dijimos en Onda Cero que Xabi estaba sentenciado y sería despedido si acumulaba algún mal resultado más. Y la decisión ha llegado después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barça.

No hay derrotas honrosas ni derrotas que refuercen en el Real Madrid. Lo podrían pensar algunos madridistas, pero el sentir de los dirigentes era el de un descontento mayúsculo. Lo deja claro el club con esta decisión.

Pocos minutos después, el club ha anunciado que su sustituto es Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla. No se ha concretado la duración de su contrato porque no es un asunto relevante en este momento, pero la realidad es que este martes se estrenará entrenando al primer equipo y le oiremos en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Albacete.

Arbeloa reconoce en privado que su entorno más próximo ya le advirtió de la posibilidad de llegar al primer equipo después de la derrota del Madrid ante el Celta, pero se acabó optando por la continuidad.

La información es que la confianza en el tolosarra se fue perdiendo poco a poco. Por resultados, por juego, por la gestión de algunos asuntos durante estos meses, las crisis con determinados jugadores, la preocupación por el bajo estado físico del equipo o las numerosas lesiones.

Las lesiones le han lastrado. De hecho, Antonio Pintus y su equipo de confianza, formará parte del cuerpo técnico de Arbeloa.

Creen que la posición clasificatoria del equipo es buena para cambiar radicalmente esta temporada. Vivos en LaLiga, en la Champions y en la Copa del Rey. No creen que haya lagunas en la composición de la plantilla, piensan que el equipo da para mucho más y siguen con la idea de no reforzarse en el mercado de invierno.