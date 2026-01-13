Tertulia Más de uno

Alsina, sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: "El PSOE tiene una oportunidad de dar su versión de por qué la extrema derecha no deja de crecer"

El director de Más de uno ha analizado durante la tertulia del programa la respuesta del partido del puño y la rosa al manifiesto publicado por el exministro socialista contra la gestión de Pedro Sánchez.

El manifiesto de Jordi Sevilla levanta pocos apoyos en el PSOE: "No es el momento"

Juan Lobato, sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: "Es constructivo y aporta algo positivo para el PSOE"

Samuel Portillo

Madrid |

El exministro de Administraciones Públicas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y exasesor de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes el manifiesto 'Socialdemocracia 21' a través del que carga contra la gestión de Sánchez en la dirección del PSOE.

La intención del escrito es abrir un proceso de "debate interno" en el partido. En el vídeo con el que lo ha presentado, Sevilla afirma sin nombrar directamente a Pedro Sánchez que "los partidos políticos no son sectas dogmáticas para seguir a un líder carismático". También asegura que el PSOE ha abandonado la "socialdemocracia" sometido al chantaje de sus socios.

El propio Pedro Sánchez ha respondido al mensaje defendiendo la democracia interna de la organización, mientras que la portavoz adjunta, Enma López, ha asegurado que el PSOE "no le tiene ningún tipo de miedo al debate interno" y ha invitado a los partidarios del comunicado a debatir en la próxima Conferencia Política de la organización.

La tertulia de 'Más de uno' ha analizado el impacto de este comunicado, que ha conseguido reunir escasas voces de apoyo. Pese a que Sevilla afirma que cuenta con el soporte de 40 personalidades dentro de la organización, por el momento solamente algunas como Lobato, Ana Botella y Tomás Gómez han mostrado su apoyo público.

Una oportunidad para la reflexión interna del PSOE

Para Carlos Alsina si la dirección del PSOE ama el debate como ha afirmado, debe entrar en discutir el contenido de ese comunicado, que entre otras cuestiones, señala la precaria situación en la mayoría de las encuestas para el PSOE al mismo tiempo que se produce un aumento en el peso de la ultraderecha.

Jordi Sevilla invita a reflexionar sobre las causas de este fenómeno y qué responsabilidad puede tener el partido que ostenta el Gobierno desde hace 7 años y medio. Alsina señala que ahí "tiene una oportunidad la dirección del PSOE para dar su versión sobre porque la extrema derecha no para de crecer y la izquierda de menguar".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer