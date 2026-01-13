Alsina, sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: "El PSOE tiene una oportunidad de dar su versión de por qué la extrema derecha no deja de crecer"

El exministro de Administraciones Públicas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y exasesor de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes el manifiesto 'Socialdemocracia 21' a través del que carga contra la gestión de Sánchez en la dirección del PSOE.

La intención del escrito es abrir un proceso de "debate interno" en el partido. En el vídeo con el que lo ha presentado, Sevilla afirma sin nombrar directamente a Pedro Sánchez que "los partidos políticos no son sectas dogmáticas para seguir a un líder carismático". También asegura que el PSOE ha abandonado la "socialdemocracia" sometido al chantaje de sus socios.

El propio Pedro Sánchez ha respondido al mensaje defendiendo la democracia interna de la organización, mientras que la portavoz adjunta, Enma López, ha asegurado que el PSOE "no le tiene ningún tipo de miedo al debate interno" y ha invitado a los partidarios del comunicado a debatir en la próxima Conferencia Política de la organización.

La tertulia de 'Más de uno' ha analizado el impacto de este comunicado, que ha conseguido reunir escasas voces de apoyo. Pese a que Sevilla afirma que cuenta con el soporte de 40 personalidades dentro de la organización, por el momento solamente algunas como Lobato, Ana Botella y Tomás Gómez han mostrado su apoyo público.

Una oportunidad para la reflexión interna del PSOE

Para Carlos Alsina si la dirección del PSOE ama el debate como ha afirmado, debe entrar en discutir el contenido de ese comunicado, que entre otras cuestiones, señala la precaria situación en la mayoría de las encuestas para el PSOE al mismo tiempo que se produce un aumento en el peso de la ultraderecha.

Jordi Sevilla invita a reflexionar sobre las causas de este fenómeno y qué responsabilidad puede tener el partido que ostenta el Gobierno desde hace 7 años y medio. Alsina señala que ahí "tiene una oportunidad la dirección del PSOE para dar su versión sobre porque la extrema derecha no para de crecer y la izquierda de menguar".