El manifiesto de Jordi Sevilla levanta pocos apoyos en el PSOE: "No es el momento"

El manifiesto publicado este lunes por el ex ministro Jordi Sevilla para reformar al PSOE no parece haber levantado los apoyos esperados y apenas ha dañado a un Pedro Sánchez que ha expresado su respeto por todas las opiniones que haya en el seno del partido.

"Somos una organización profundamente democrática y respetamos todas las opiniones de los compañeros", dijo el presidente del Gobierno este lunes.

Pero lo cierto es que son muchas las voces disidentes dentro del partido que no han apoyado esta iniciativa e, incluso, se han mostrado en contra. "No es el momento más oportuno" para abrir un debate interno en el PSOE, decía Susana Díaz en Antena 3 en referencia al calendario electoral de los próximos meses.

Tampoco lo han firmado Emiliano García-Page o Juan Lobato, aunque este último sí que reconoció este lunes en una entrevista en La Brújula queapoya el contenido y lo considera "una buena iniciativa que ayuda al PSOE".

Quienes sí lo han firmado y han mostrado públicamente su apoyo a Jordi Sevilla han sido la ex diputada Ana Botella, el ex presidente de la Diputación de Castellón José Martí, el ex alcalde de Antequera Paulino Plata o el historiador Roberto Fernández.

Desde el Gobierno y el núcleo del partido más cercano a Sánchez siguen la línea marcada por el presidente y aseguran que lo respetan y que lo estudiarán "con cariño". Así se ha expresado la portavoz adjunta del partido Enma López, aunque algo más duros han sido algunos de los ministros.

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha expresado que no ha leído el manifiesto porque no le interesa; y el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha señalado que la propuesta de Sevilla supone "un punto de vista absolutamente minoritario".

Un manifiesto para cambiar el rumbo

"Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismos disminuye", así empieza el vídeo con el que Sevilla presentó este lunes Socialdemocracia21, manifiesto con el que trata de promover un "debate autocrítico en el seno del PSOE" para recuperar la autonomía política que entiende perdida.

El exministro culpa a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías". El documento incide en que "a los extremismos no se les derrota imitándolos, sino ofreciendo un proyecto democrático superior", en clara crítica al actual proyecto de Sánchez y los pactos con el independentismo.

Entre las críticas destaca que haya socialistas que no se reconocen en el actual proyecto de Sánchez, pide veladamente alejarse del independentismo y que los socialistas vuelvan al entendimiento con el principal partido de la oposición, el PP.

Así, defiende la vuelta del PSOE a la socialdemocracia "porque la socialdemocracia no es una herencia del pasado" sino que "sigue siendo la mejor herramienta para construir futuro", en opinión de Sevilla.