Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán para hablar sobre defensa y política exterior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán previsiblemente el próximo lunes para abordar asuntos relacionados con la política exterior y la defensa, como el posible envío de soldados españoles a Ucrania, según fuentes del PP.

A través de un comunicado, el PP ha informado de que el lunes es la fecha en la que en principio será la reunión, a la espera de confirmación oficial por parte de Moncloa.

Todo ello después de que los gabinetes Sánchez y Feijóo hayan mantenido un contacto esta mañana para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos para tratar del envío de tropas, a lo que los populares han adelantado que no apoyarán ninguna decisión "de forma aislada" en materia de Defensa y que debe someterse a "votación vinculante" todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior.

De qué hablarán

El PP espera que dicha reunión no se circunscriba únicamente a los dos temas planeados desde el Gobierno y poder ampliar los asuntos a lo "todo lo que preocupa a los españoles".

En este sentido los populares proponen que Sánchez informe de cuestiones internas que afectan a la seguridad nacional como Los compromisos de España en materia de defensa y las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior.

