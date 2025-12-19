Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE

Esta semana nos ha visitado en EQUIPO DE GOBIERNO el concejal de medio ambiente y sostenibilidad. Rodrigo Pintueles ha explicado en qué se gastarán los 68 millones de su presupuesto

El futuro laboral de Asturias se ha escrito esta semana en Gijón gracias a Talentia. De la primera feria de orientación laboral de Asturias hablamos en Más de Uno Gijón

Todavía no tienen edad para decidir su futuro laboral, pero en DESDE EL COLE cedemos el micrófono a los niños y niñas para que nos hablen de los temas que a ellos les interesan. Esta vez hemos aprendido mucho de pokemons, origami, atletismo u ordenadores

Quién sabe si estos niños acabarán en un futuro estudiando en China. Este viernes se ha presentado un acuerdo con la Universidad de Ludong, en Yantai, que se lo pone más fácil

El romanticismo es la zona de confort de Sara Winninton. Y en “La Navidad más dulce” la mezcla con misterio. Un Romeo y Julieta actual metido en una coctelera con las historias de Agatha Christie

Un viernes al mes damos todo el protagonista a la literatura juvenil, con la corte, y a la infantil, con la gran Valería Sánchez. En este DE CUENTO EN CUENTO nos ha leído muchas catástrofes juntas

El frío se va dejando notar, y con Javimo entendimos la diferencia entre temperatura y sensación térmica en una de nuestras CONVERSACIONES DE ASCENSOR

Ana Fierro nos hablaba el martes de programación y las ciencias de la computación. La hora del código volvió a los colegios