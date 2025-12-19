Sara Winninton

A Sara le gusta escribir novelas románticas. Ya lo hizo con "Heartbraker", "Silencios rotos" o "Deseos de medianoche" y ahora regresa al género con "La navidad más dulce". En ella narra la enemistad entre dos familias, los Bäcker y los Frost, aunque desde el principio queda claro que los amores reñidos entre Jodie y Nik, los protagonistas, pueden acabar siendo los más queridos. Pero también hay misterio, porque ambos quieren hacer el mejor pastel navideño y no pueden saber quién ha ganado porque hay un robo que ambos deben resolver. Y surge el amor. Aunque si "spicy", que esta no es una novela erótica aunque en algún lado aparezca...

La novela de Sara incluye una playlist que permite a los lectores meterse de lleno en su mundo creativo. Un mundo que le lleva a escribir más bien de noche, de a poquitos, con revisiones antes de lo escrito antes de escribir lo nuevo, y, sobre todo, de muchas caricias a su gato Ori. Por cierto, en la novela hay muchos animales...

Todos los meses Sara nos conduce a un mundo de literatura juvenil (aunque es para todas las edades) y en el que estamos aprendiendo mucho. Hoy descubrimos nuevas tendencias del mercado, qué es un rep search o un fanfic, y que el amor siempre es un valor seguro.