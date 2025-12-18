Concejalía de medio ambiente y sostenibilidad

Acostumbrados los últimos años a proyectos como la renaturalización del río Piles y Peñafrancia o el Gijón Ecoresiliente, en 2026 ya habrán terminado y toca hacer actuaciones más pequeñas pero igual de importantes, nos explica Rodrigo. Hay planes para renaturalizar colegios, ganar nuevas zonas verdes (4 millones de metros cuadrados más) o mantener las calles limpias. También se continuará la lucha contra la contaminación, una prioridad para el equipo de gobierno, afirma el edil el día en el que por primera vez en la historia se ha activado el protocolo de actuación contra la contaminación de la zona oeste en su nivel 2 (alarma).

Respecto a proyectos concretos por los que le hemos preguntado, Pintueles asegura que se mantendrá el esfuerzo en la lucha contra las ratas. Pide colaboración ciudadana para evitar su proliferación. También se seguirá persiguiendo a quien esté detrás de los vertederos ilegales, subiendo las multas. El albergue de animales iniciará su remodelación integral hasta que quede "uno nuevo" (incluida la parcela colindante de Cogersa).

El incremento presupuestario registrado en Emulsa no supondrá además un incremento "inflado" de la tarifa que pagan los gijoneses. Pero recuerda que si reciclásemos mejor ahorraríamos mucho dinero.