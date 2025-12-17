La Navidad mola, pero hay temas más interesantes para los niños y niñas

A los participantes de hoy en DESDE EL COLE les preguntamos sobre la Navidad en Gijón. Les gustan mucho las luces (a unos más que a otros) y ya calculan que hay millones de bombillas. Que sean 5 les sorprende, pero ya sabían que muchas. Y que haya sitios donde poder hacerse fotos les presta. Tienen ganas de empezar las vacaciones (quieren dormir más y ya están un poco cansados) y disfrutar de la oferta de ocio, a la que le dan una buena nota, o de sus personajes favoritos (incluido L´Anguleru). No echan en falta ninguna cosa (salvo que se repartan caramelos en las cabalgatas). En lo que hay un poco de debate, al igual que en el mundo adulto, es cuándo debe empezar la navidad. Pero ni quienes más sienten que estamos en navidades con las luces quieren adelantarlo mucho más.

Ya metidos en sus temas, se ve que cuando a los niños y niñas (ellos tienen 10 y 11 años) les gusta, les gusta. Lucía es una verdadera experta en el mundo Pokemon y podría tirarse mucho tiempo hablando de sus diferentes tipos, evoluciones o funcionamiento. Se sabe de memoria las diferentes variedades mejor que la famosa lista de los reyes godos...Mathías se muestra aficionado a los ordenadores y mundos de la programación. Olaya quiere que se hable menos de fútbol y más de atletismo, que es mucho más que correr. Y Edgar sorprende animando a practicar el origami para relajarse.

Temas que a nuestros niños y niñas les interesa hablar y que aquí les reservamos su espacio.