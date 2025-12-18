CON JAVIMO

Fai cutu

Nos esperan unas navidades frías y lluviosas. Lo normal, aunque a veces no lo parezca, y aprovechamos para mantener nuestras CONVERSACIONES DE ASCENSOR con Javimo y hablar de frío. Que no siempre es el que marcan los termómetros.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque una cosa es el frío y otro la sensación térmica. Casi es mejor fiarse más de lo que nosotros mismos sentimos (o lloramos en el caso de Javimo) porque los termómetros marcan una temperatura que puede no ser la real o la general. Javimo nos explica que realmente la temperatura de un termómetro solo es cien por cien fiable en el caso de las estaciones que están preparadas para medirla. Se hace con unos termómetros guardados en cajas y resguardados del sol y el viento.

Porque el viento y, sobre todo, la humedad, es fundamental en lo que se concibe como sensación térmica. Es aquella que percibimos y que conjuga la temperatura, la humedad y el viento. En Asturias el frío suele tener la humedad por montera, lo que hace que normalmente la mayoría sientan que hace más frío del que se marca en un termómetro.

Probad a ver vuestras sensaciones en estas fechas festivas, que se presumen con vientos del norte sin parar. Es decir, frías. Javimo cree que serán unas buenas fechas para los esquiadores.

