ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Talentia cubre el hueco

LABoral centro de arte ha sido escenario hoy de la primera edición de Talentia. Se trata de la mayor (y única) feria de orientación profesional de Asturias. FADE, en colaboración con el SEPEPA, impulsa un nuevo programa para acercar el talento joven a las necesidades reales de las empresas de Asturias. 2.551 estudiantes y 155 docentes acuden a la llamada.

Guillermo Figueroa

Gijón |

A diferencia de otras ferias, Talentia está pensada para orientar profesionalmente (que no académicamente) al alumnado asturiano. El vicepresidente de FADE, Pablo García, nos ha contado que muchos de los jóvenes que están estudiante secundaria, bachillerato o FP desconocen realmente qué demanda el mercado laboral asturiano. Hay demasiado ruido y pesimismo, dice, cuando en realidad Asturias ofrece muchas oportunidades. Y es las que quiere dar a conocer Talentia.

De los 68 expositores presentes, hay 33 de centros formativos (23 públicos y 10 privados) y otros 33 de empresas punteras de sectores diversos, como el agrolimentario, transporte, construcción, sociosanitario, industrial, servicios o forestal. Todos los sectores quieren darse a conocer porque hay una "tormenta perfecta" a la que hacer frente explica Pablo. Falta talento, hay vacantes sin cubrir, sube el absentismo y baja la demografía. Por eso se quiere trasladar a los jóvenes dónde están las oportunidades y la empleabilidad.

García nos ha contado además la receta que FADE y la concertación social han decidido para cambiar las tornas. Se quiere retener al talento que se forma en Asturias, captar al talento que pueda venir de fuera (con criterio, añade Pablo) y que los jóvenes que están aquí sin empleo se "activen".

En Talentia también hay estands institucionales en los que están representados la Dirección General de Formación Profesional, el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) y el Consejo de Asturias de la FP. Se quiere que esta sea la primera edición de muchas.

