Gijón estrecha sus lazos con China

Las universidades chinas no suelen cerrar muchos acuerdos de colaboración con universidades occidentales, pero Gijón ha sabido ganarse la confianza de Yantai, con quien mantiene lazos de amistad desde finales de 2023. El Concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, nos ha explicado que la colaboración permitirá a estudiantes asturianos (fundamentalmente de Gijón puesto que se centra en las áreas de ingeniería) cursar parte de sus estudios en la Universidad de Ludong. Se empezará por unos 15 estudiantes el próximo curso, pero la idea es ir ampliando esa cifra. El acuerdo también beneficia a profesores, tanto chinos como asturianos.

González Palacios recuerda que la región de Yantai suma más de 100 millones de habitantes y duplica en superficie a Andalucía. Desde que en diciembre de 2023 firmaron el primer acuerdo de colaboración amistosa, Yantai ha estado muy presente en Gijón. China representa una gran oportunidad que Gijón quiere aprovechar. No garantiza que podamos acoger la planta de fabricación de coches eléctricos de BYD, pero nos sitúa en el mapa, destaca el concejal.