Esta semana en Más de Uno Gijón

La vivienda es un tema del que se habla mucho. Un gran problema no solo para quien no puede acceder a una casa, sino también para quien teniéndola alquilada no le pagan. Esta semana se han reunido con el consejero del área

Para evitar esos miedos y que los propietarios de viviendas vacías se animen a alquilar, el ayuntamiento lanzará “Gijón confía alquilando”. Y ya tiene el visto bueno de las agencias inmobiliarias

La vivienda ha sido motivo de debate sosegado en la PEQUEÑA ÍNSULA. Aurelio Martín y Álvaro Muñiz han hablado de la batalla entre vivienda pública y privada

Un proyecto de vivienda colaborativa es el que se ha aprobado esta semana en pleno y una de las soluciones al problema de soledad no deseada. Pero en la CHARLA INTERGENERACIONAL nos ha quedado claro que no es un problema que afecte únicamente a las personas mayores

Por nuestros micrófonos se ha pasado Gilberto Villoria. El concejal de infraestructuras rurales y urbanas ha explicado su presupuesto de 2026 en EQUIPO DE GOBIERNO

Las mujeres de la industria de la música levantaban la voz esta semana con motivo del 30 aniversario del teatro Jovellanos. No quieren seguir viendo carteles donde las mujeres parezcan relegadas a cubrir huecos libres

Por nuestros estudios ha pasado esta semana uno de los personajes de la navidad asturiana. L´Anguleru ha respondido a las preguntas de los PELAYINES CURIOSOS

Navideña ha sido nuestra conexión con PARA CRÍOS de estas fechas. Hemos descubierto los pueblos más navideños a nuestro alrededor

La ciberseguridad en el ámbito sanitario también ha tenido hueco esta semana porque se organizó una jornada en la que se nos recordaba la importancia de proteger nuestros datos

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.