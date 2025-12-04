Esta semana en Más de Uno Gijón

DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE

Jurado premios Gijón Impulsa 2025 | Gijón Impulsa

“Asturias paraíso natural” ha celebrado este año su 40 aniversario y esta semana Gijón ha albergado la gran fiesta final. Hemos aprovechado para conocer curiosidades del logo hablando con su creador, Arcadi Moradell

Estrenamos una sección que será puntual cada año. Por EQUIPO DE GOBIERNO pasarán los concejales y concejalas del ejecutivo para explicar a qué dedican sus presupuestos del próximo año. La primera ha sido la concejala de hacienda, María Mitre

Hace falta dinero para poner en marcha proyectos, pero algunos como el Plan de Vías quieren buscarlo donde no deben, entiende la plataforma Un Pulmón pal Solarón. Esta semana reunieron a los partidos políticos para recordarles que quieren que en solarón siga siendo una zona verde sin edificios

El jueves Más de Uno Gijón fue especial. Se entregaron los premios Gijón Impulsa y hablamos con todos los galardonados

Navidad es una época en la que el comercio local demuestra su músculo. Con Héctor Blanco hemos repasado la HISTORIA de nuestro comercio de proximidad

Para que ningún niño ni niña se quede sin un regalo que abrir estas navidades, desde Cruz Roja ya se han puesto manos a la obra. Nos invitan a apadrinar un juguete

Unas Navidades que pueden poner a prueba nuestra salud mental. En LIOSA-MENTE hemos dado algunaspautas para tener unas fiestas lo más tranquilas y felices posible

