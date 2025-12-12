Concejalía de infraestructuras

Gilberto es el invitado a nuestra sección EQUIPO DE GOBIERNO en la que los concejales irán pasando para explicar sus presupuestos de 2026. De los 63 millones que Gijón reserva a inversiones, 3 de cada 4 euros los gestiona su concejalía. Los números más importantes son para Tabacalera, el colegio público Los Campos y el de educación especial de Castiello. También destacan el complejo deportivo de la calzada o la rehabilitación del hogar de Ceares. No todos los proyectos que movilizan gran cantidad de fondos en 2026 estarán finalizados ese año. En muchos habrá partidas en 2027 debido a los plazos administrativos que se requieren.

Mención especial para la reforma del Albergue Covadonga, a la que se destinarán más de 5 millones de euros. Villoria no entiende las dudas en torno al proyecto. Ya lo tienen en su poder, y a falta de la supervisión necesaria, será licitado en breve. Lamenta que el Psoe se haga eco de los bulos que rodean a esta iniciativa.

La zona rural se llevará menos de 2 millones de euros. Es menos de lo que se destina a cada distrito de la zona urbana, pero Gilberto recuerda que su compromiso era destinar un mínimo de un millón de euros a la zona rural, y destinan 1´6 millones.

El concejal de infraestructuras defiende además las actuaciones provisionales que han puesto o pondrán en marcha. Naval Azul, la Nave de Flex, la playa verde...Son proyectos cuya versión definitiva puede llevar tiempo, y es importante abrir espacios a la ciudadanía y que se puedan disfrutar mientras tanto, dice. De naval azul en concreto, el paseo estará abierto a finales de la semana que viene, aunque no en su totalidad por un problema con la recepción de materiales. En 2026 no hay presupuesto para Naval Azul porque será un año de gestiones que no requieren dinero.

Le preguntamos además al concejal por qué el 85 por ciento de las inversiones respetan la perspectiva de género o por qué mantener el alumbrado de Gijón durante todo el año cuesta 2 millones y la iluminación navideña en exclusiva casi uno. Gilberto cree que se ha llegado al tope, y el próximo contrato no aumentará el dinero destinado a este fin.