Los propietarios afectados por los impagos denuncian la "expropiación" de sus viviendas

La representante en Asturias de APROVIJ, Silvia Viniegra, nos explica que las compensaciones establecidas en la Ley para paliar su situación están desactualizadas. No contemplan el incremento del IPC que tendrían sus alquileres ni los pagos que deben asumir mientras tienen a un inquilino que no les paga. Reclaman mejoras porque, dice Silvia, lo que reciben se queda muy lejos de cubrir la deuda.

Pero fundamentalmente estos propietarios quieren cambios en el origen del problema. El decreto 11/2020 que impide desahuciar a personas consideradas vulnerables mientras no tengan una alternativa habitacional. Desde APROVIJ advierten que la mayoría de los inquilinos que no pagan no son vulnerables. No se les reconoce así desde los servicios sociales, por lo que si quieren una vivienda social deben solicitarla "y no les compensa porque viven gratis", critica. Según la asociación, son personas que se están aprovechando del sistema. Piden que se busquen soluciones para que ellos puedan recuperar sus viviendas.

Muestra de que el sistema no funciona son los programas e iniciativas que se están aprobando. Iniciativas como el programa Alquilamoste o el nuevo decreto que regula las ayudas a los caseros frente a posibles impagos. Son medidas que vienen a dar la seguridad jurídica "que se les ha quitado a ellos". Insisten en que mientras no se derogue el decreto, alquilar una propiedad "no será seguro".