Las mujeres de la industria musical levantan la voz

La denuncia empezó desde el mismo momento en el que se vio el cartel. Lorena Álvarez, única mujer que aparecía, expresó su incredulidad al ver que un evento financiado con dinero público, en un espacio público y que emitirá una radio pública (Radio 3) se olvidase de dar visibilidad a las mujeres. El revuelo montado hizo que el Ayuntamiento introdujese a una mujer más, Rita Ojanguren, aunque esta tarde habrá muchas otras que se hagan visibles porque Lorena Álvarez ha invitado a participar a aquellas que deseasen que su voz fuese escuchado. Compondrán la banda "Techo de cristal".

Desde la Asociación Mujeres de la Industria de la Música lamentan que en pleno 2025 deban seguir peleando por una presencia paritaria, pero aplauden la respuesta "autogestionada" que han dado las artistas para reivindicarse. Han demostrado que no se van a callar y la próxima vez los organizadores "se lo pensarán dos veces", dice la vocal de la asociación Lara Alcázar. Niegan que no haya mujeres en la música que ofrezcan gran calidad, y achacan este tipo de situaciones a la "falta de voluntad" para darles visibilidad. Y lanzan un mensaje claro: en actos que se pagan con los impuestos (también de mujeres contribuyentes) debe haber paridad.