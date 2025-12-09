POLÉMICA POR EL CARTEL DEL 30 ANIVERSARIO TEATRO JOVELLANOS

Las mujeres de la industria musical levantan la voz

El Teatro Jovellanos celebra los 30 años desde que fue reinaugurado y lo hace con un concierto en el que aparecían muchos hombres y pocas mujeres. La proporción inicial era de 5 a 1. Finalmente será de 2 a 5 en el cartel, aunque serán muchas más las que se suban al escenario para reivindicar que las músicas no están para cubrir los huecos que dejan los hombres.

Guillermo Figueroa

Gijón |

La denuncia empezó desde el mismo momento en el que se vio el cartel. Lorena Álvarez, única mujer que aparecía, expresó su incredulidad al ver que un evento financiado con dinero público, en un espacio público y que emitirá una radio pública (Radio 3) se olvidase de dar visibilidad a las mujeres. El revuelo montado hizo que el Ayuntamiento introdujese a una mujer más, Rita Ojanguren, aunque esta tarde habrá muchas otras que se hagan visibles porque Lorena Álvarez ha invitado a participar a aquellas que deseasen que su voz fuese escuchado. Compondrán la banda "Techo de cristal".

Desde la Asociación Mujeres de la Industria de la Música lamentan que en pleno 2025 deban seguir peleando por una presencia paritaria, pero aplauden la respuesta "autogestionada" que han dado las artistas para reivindicarse. Han demostrado que no se van a callar y la próxima vez los organizadores "se lo pensarán dos veces", dice la vocal de la asociación Lara Alcázar. Niegan que no haya mujeres en la música que ofrezcan gran calidad, y achacan este tipo de situaciones a la "falta de voluntad" para darles visibilidad. Y lanzan un mensaje claro: en actos que se pagan con los impuestos (también de mujeres contribuyentes) debe haber paridad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer