No solo los mayores se sienten solos

Los datos dicen que, a principios de este año, en Gijón vivían 22.400 personas mayores de 80 años. De estas, 9.300 vivían solas, es decir, un 41.52 por ciento. Un porcentaje con tendencia a subir porque a 1 de enero de este año, de 65 a 84 años vivían en la ciudad 64.979 personas, mientras que de 85 o más años eran 12.585. Esto supone que en la ciudad vivían a esa fecha, con 65 años o más, 77.564 personas.

Durante la charla Teresa, la representante que viene desde el Conseyu de la mocedá, ha querido recordar que no solo los mayores están solos. Muchos jóvenes también se sienten así. Porque habría que diferenciar entre la soledad "física" de la soledad "existencial". Son diferentes, pero al final igual de no deseadas.

Jóvenes y mayores coinciden en que una de las soluciones a este problema es la vida comunitaria. Es algo que se ha ido perdiendo. Tener las puertas abiertas a los vecinos, recuerda Elena. Teresa destaca el proyecto de vivienda comunitaria colaborativa que acaba de aprobarse en Gijón. También antes era habitual traer a tus padres y madres a vivir cerca tuyo. Viviendas independientes con techo común, recuerda Elena.