GIJÓN CONFÍA ALQUILANDO

Las inmobiliarias confían en movilizar viviendas vacías para alquilar

La concejalía de vivienda apuesta por su programa "Gijón confía alquilando" para paliar la crisis de vivienda que sufre la ciudad. A través de garantías, pretende movilizar viviendas actualmente vacías y convencer a sus propietarios para que las saquen al mercado del alquiler. Las inmobiliarias apoyan la idea y ya se están adhiriendo como agentes colaboradores.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Esta mañana se ha producido una reunión informativa y las inmobiliarias han dado su visto bueno. Katia Domingo, presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, nos ha contado que varias ya se han adherido. No tanto por las condiciones económicas que ofrece el Ayuntamiento (50 euros por reportaje fotográfico y hasta 787 euros como máximo por contrato firmado) sino porque que exista oferta es la razón de ser de las agencias, explica Katia. "Dinamizar el mercado es necesario".

Katia Domingo cree posible convencer a muchos propietarios. Entiende que actualmente existe miedo, pero con el respaldo municipal y las garantías ofrecidas, las inmobiliarias creen que puede tener éxito. No cree que el tope de precio fijado, 650 euros mensuales como máximo para el propietario, sea un impedimento en muchas zonas de la ciudad.

Katia apoya también el programa Alquilámoste del Gobierno de Asturias, aunque explica que tiene varias diferencias con el Gijón confía alquilando. Pero el objetivo en ambos casos es el mismo. Otra cosa, añade Katia, es pensar por qué es necesario lanzar este tipo de programas en lugar de cambiar las leyes que provocan que los propietarios no se arriesguen.

