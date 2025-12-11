CIBERSEGURIDAD AL DESCUBIERTO

Proteger nuestros datos sanitarios

El hospital de Cabueñes acoge el séptimo encuentro de "Ciberseguridad al descubierto" que organiza el grupo Castroalonso. La han dedicado a la ciberseguridad en el ámbito sanitario, y con la directora de operaciones del grupo damos algunas pautas.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Lo primero un mensaje positivo: podemos estar tranquilos porque el sistema sanitario asturiano está preparado para hacer frente a los ciberataques. Pero el optimismo no debe ocultar la realidad: el riesgo cero no existe y todos debemos poner de nuestra parte. Por eso, Cristina Caldueño, fundadora de Castroalonso, ha hecho hincapié en la importancia de formarnos y concienciarnos. Proteger nuestros datos sanitarios también depende de nosotros.

Estos encuentros están pensados para aumentar la conciencia sobre la ciberseguridad desde una perspectiva técnica, ética y jurídica, ofreciendo formación clave y fomentando un cambio cultural en distintos sectores. Este año, se centran en el ámbito de la salud, un sector crítico donde la seguridad informática es vital, no solo para proteger los sistemas médicos, sino también para garantizar la confidencialidad y protección de los datos de los pacientes frente a la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos.

Todo ello sin olvidar los factores éticos y humanos que deben rodear a la tecnología. Porque no solo es cosa de técnicos, concluye Cristina.

