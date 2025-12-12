NAVIDAD 2025

Pueblos para sentir la Navidad

Todos los meses hablamos en Más de Uno Gijón con Ana Guas. Desde su perfil PARA CRÍOS nos recomienda planes para disfrutar con nuestros hijos e hijas, pero hoy nos lleva de viaje al mismo centro de la Navidad.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Cada vez más pueblos se transforman cuando llegan las navidades para ofrecer una experiencia muy navideña a quienes les visiten. Aunque ciudades como la nuestra brilla mucho gracias a la iluminación, en los pueblos se apuesta por "disfrazarse" y hacernos creer que estamos en la mismísima Laponia.

Ana nos ha recomendado varias visitas. Aquí en Asturias podemos acercarnos a:

Cuto, en Pola de Siero

Andrín, en Llanes

Ceceda, en Nava

Caravia

Santianes del Agua, en Ribadesella

La Ciega, en Quirós

Vioño y La Piñera, ambos en Gozón

Si preferimos irnos un poco más lejos, Ana tiene claro que su destino navideño sería Cantabria. Por encima de todos, le encantó Cartes, la llamada capital de la Navidad en Cantabria. También podemos acercarnos a Quijano, Santillana del Mar, Noja o hacer una visita a "Alucinarte", un parque temático de la luz en nuestra comunidad vecina.

Cada visita tiene su aquel, pero quizás mejor acercarse sin haber visto los vídeos que se publicitan en las redes sociales porque podemos ir con unas expectativas demasiado altas. Y ser pueblo navideño está de moda...

