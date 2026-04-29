La zona verde de Balsas de Chirín estrena ocho mesas de picnic

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca ha instalado ocho mesas de picnic en Balsas de Chirín, una actuación incluida en los presupuestos participativos a partir de una propuesta del Consejo Ciudadano que ha supuesto una inversión de casi seis mil euros y que apuesta por el uso de materiales reciclados en un entorno de carácter natural.

La intervención ha consistido en el suministro y colocación de estas mesas en distintas zonas del entorno natural de Balsas de Chirín, con el objetivo de favorecer su uso y disfrute por parte de la ciudadanía, respetando en todo momento las características del espacio. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Solteco Madera Plástica SLU. Las mesas están fabricadas a partir de plásticos no reciclables, materiales cuyo destino habitual es la incineración o su depósito en vertedero, lo que permite darles una segunda vida útil y reducir su impacto ambiental. Cada unidad cuenta con una longitud total de dos metros, un peso aproximado de 145 kilogramos y un diseño preparado para su instalación fija mediante patas con mayor longitud para su empotramiento en el suelo, lo que garantiza su estabilidad y durabilidad. Asimismo, incorporan tornillería galvanizada para mejorar su resistencia a la intemperie.

Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de hacer un uso responsable de este espacio, recogiendo y manteniendo limpio el entorno tras su utilización, dado que se trata de un ámbito natural en el que se ha incorporado este equipamiento.