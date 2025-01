Los zaragozanos visitan Huesca para hacer turismo, compras y disfrutar de la gastronomía

Cientos de zaragozanos han aprovechado el día de San Valero para acercarse a la provincia de Huesca. Muchos han elegido el Pirineo pero algunos han preferido quedarse en la capital oscense donde el Ayuntamiento de Huesca ha organizado actividades y promociones durante la jornada. La mayoría aprovechan para hacer la visita turística, pero también para hacer compras y comer en restaurantes de la ciudad o en la Escuela de Hostelería.

Algunos de los zaragozanos que han visitado hoy la capital oscense no era la primera vez que venían. No creen que Huesca sea una desconocida, pero reconocen que para muchos es una ciudad de paso hacia el Pirineo. Entre sus atractivos destacan su patrimonio, sus panaderías y pastelerías o la oferta gastronómica de sus restaurantes. No solo los zaragozanos, también oscenses que trabajan en Zaragoza han aprovechado la jornada festiva de San Valero para conocer más el patrimonio de la capital oscense sumándose a las visitas guiadas "Aerolíneas de leyenda". organizadas por el Ayuntamiento de Huesca.

Como incentivo, la Oficina de Turismo ha obsequiado hoy a todos los visitantes con un dulce en forma de pajarita. Además, los participantes en las visitas guiada participan en el sorteo de una cena para dos personas en un restaurante de la ciudad. Y para incentivar las compras y consumiciones se ha entregado un pasaporte promocional y entre quienes lo cumplimenten los cuatro sellos (dos de establecimientos de hostelería y dos de comercios) se sortearán dos vales de compra en el comercio oscense de cien euros.