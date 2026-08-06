Zaragoza se convierte en un plató de cine gracias a "Femenino Singular"

El cortometraje "Femenino Singular", escrito y dirigido por Isabel Genís y producido por Arde Visual, se está rodado en el Palacio de los Deportes de Zaragoza y en el Complejo Deportivo Las Fuentes de Utebo. El rodaje durará hasta el próximo 8 de agosto. La película trata cómo la menstruación puede condicionar el rendimiento de una deportista de élite, en este caso a una atleta. Isabel Genís cuenta que la idea surgió de "querer dar visibilidad a la regla, algo que compartimos todas".

La protagonista, Andrea Fandos, declara que formar parte de este proyecto le emociona enormemente porque "actuar y el atletismo son las dos cosas que más me gustan. Además está unido a poder reivindicar la menstruación, algo que no está presente en muchos proyectos. A mí me afecta mucho la regla y es algo que no se tiene casi en cuenta al hablar del deporte". El resto del reparto lo forman Rubén Martínez, Carmen Barrantes, Ainara El Nieto y María Marín, entre otros intérpretes aragoneses.

El equipo de rodaje está formado por alrededor de 90 personas, entre ellos, los figurantes que animan a las corredoras que aparecen en la ficción desde el graderío. Ángel Genís, director de producción cuenta que la mayor dificultad del rodaje está siendo "gestionar la grada, hay que mover mucha gente de un lado al otro para que haya continuidad en la imagen y ese tiempo es oro, nos está ralentizando pero el resultado está mereciendo la pena". La directora, Isabel Genís, también recalca el reto de rodar una competición deportiva "hay público, hay que coordinar a los maquinistas para que vayan al mismo tiempo que las corredoras y todos deben aplaudir justo cuando tienen que aplaudir, son muchos factores que tienen que coincidir en el momento preciso".