El documental aragonés sobre el ingeniero Roque Joaquín Alcubierre triunfa en Roma

El acto reivindicó el papel fundamental del ingeniero aragonés Roque Joaquín de Alcubierre en las excavaciones borbónicas de Herculano y Pompeya, una figura para muchos desconocida. Javier Llovería, productor del documental, cuenta cómo el documental nace desde su infancia, "lo típico que tus padres te cuentan sobre personajes de Aragón, siempre pensaba que era una historia que todo el mundo sabía y la mayoría de gente que va a Pompeya y Herculano no lo sabe".

"El miedo más grande que tenía era pegar una patada a la historia", asegura Silvia Pradas, directora del documental. Sin embargo, el documental encantó a un público muy especializado formado por doctores, historiadores, arqueólogos y eminencias italianas y españolas. Su estreno mundial tuvo lugar en la V edición del Saraqusta Film Festival y ha sido seleccionado en festivales internacionales, como el Firenze Archeofilm, el festival de Reverento o el III Gordion International Archeofilm Festival, en Ankara, Turquía.

La directora narra cómo "una vez tuvimos todo el proceso de documentación nos lanzamos a hacer un viaje a Nápoles a empezar a ver todos esos sitios en los que él había estado presente y nos empezamos a entrevistar con eminencias italianas". A día de hoy el documental está en distribución de festivales y en febrero del año que viene estará disponible en Aragón Televisión.