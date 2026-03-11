Zaragoza celebra una nueva edición de Menuda Feria

Menuda Feria es la oportunidad de acercarse a todo tipo de soluciones y respuestas a las necesidades que van surgiendo en la crianza de los hijos. En este evento, que abrirá sus puertas el sábado, a las 11 de la mañana, en el Auditorio Princesa Leonor, padres y madres podrán conocer qué recursos ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza a través de sus bibliotecas, de las escuelas infantiles, o cómo acceder al cheque-familia.

La responsable de Menuda Feria, Sara Palacios, ha explicado que "este año hay más de 40 expositores que van a hacer un montón de actividades en sus propios stands con las familias". El evento contará con tres zonas para talleres y una de las actividades estrella de los últimos años, Menudo Chef: "Este año, además, hemos incluido una nueva zona solidaria en la que diferentes ONG's van a hacer talleres para llegar a la sociedad aragonesa y poder recaudar dinero para ellas ", ha explicado.

Se trata de una feria "experiencial para disfrutar en familia. Lo chulo es poder disfrutar de la infancia de nuestros hijos haciendo cosas con ellos", cuenta esta responsable de la organización de Menuda Feria. La parte educativa cuenta con la presencia de centros como el Colegio Alemán de Zaragoza y el Colegio Waldorf, junto a proyectos educativos de referencia que mostrarán distintas formas de aprendizaje y acompañamiento a las familias.