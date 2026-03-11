El Congreso de Periodismo de Huesca en la información local y de proximidad

LEER MÁS Pantomima Full, Premio Blasillo de Huesca 2026

Este jueves arranca la 27 edición del Congreso de Periodismo de Huesca con la participación de más de 350 profesionales y estudiantes y el foco puesto en la información local y en los retos que enfrenta el periodismo actual. Además, del periodismo local y de proximidad, el congreso se interesará por el cuidado de los profesionales en las redacciones, la desinformación, la innovación periodística y la relación entre lo local y lo global.

Como antesala este miércoles se celebraba el Encuentro de Responsables de Medios, que ha reunido a más de 50 directivos, para analizar los desafíos de la profesión ante la Inteligencia Artificial, los algoritmos y la sostenibilidad económica de los medios. La responsable de Estrategia Digital de Expansión, Amparo Polo, ha destacado el valor del Congreso como espacio de reflexión profesional. Y el periodista y creador digital Emilio Doménech, fundador WATIF, subrayaba que Huesca se convierte estos días en el punto de encuentro donde hablar de los desafíos de la profesión y sobre cómo seguir impulsando el consumo de buen periodismo. Doménech ha destacado además que el sector se enfrenta a cambios derivados del impacto de los algoritmos, los chats de inteligencia artificial o las plataformas digitales.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, ha subrayado que este encuentro permite analizar la evolución del sector y su capacidad de reinventarse. Por su parte, la directora del Congreso, Livia Álvarez, ha destacado la dimensión que ha alcanzado esta edición, con 350 inscritos y más de 40 ponentes, entre ellos tres Premio Pulitzer.

En el transcurso de la primera jornada se entregará el I Premio de Comunicación Rural que ha recaído en el periodista Ángel Huguet. Este galardón, que promueve la Diputación Provincial de Huesca, busca complementar los premios José Manuel Porquet y Blasillo de Huesca, visibilizando el periodismo hecho desde los pueblos y premiando a los profesionales que como Huguet están comprometidos con el territorio. Un reconocimiento que enfatiza el derecho a que los vecinos de los pequeños municipios estén informados con cercanía, proximidad y rigor, y que a su vez puedan ser protagonistas de la información de actualidad.

Tras más de medio siglo dedicado a cubrir la información de los pueblos de la Comarca del Somontano, Angel Huguet recogerá el I Premio de Comunicación Rural.

Antes a las 10 se inaugurará el Congreso con la entrega del XXV Premio José Manuel Porquet, impulsado por el Gobierno de Aragón, a la editora senior de Narrativas Digitales de The New York Times, María Sánchez Díez. Además, la corresponsal de TVE en Washington, Cristina Olea, protagonizará la conferencia inaugural, que versará sobre la actualidad política estadounidense en un contexto marcado por la polarización y la fractura social.

En esta primera jornada, se celebrarán dos mesas redondas abiertas al público, quienes podrán aprender sobre cómo el periodismo combate la desinformación en salud junto a la Asociación española Contra el Cáncer en Huesca, así como sobre cuál es la influencia de la guerra de Israel en la prensa en Gaza de la mano de Amnistía Internacional España.

El Congreso se clausurará el viernes con la entrega del Premio Blasillo al ingenio en internet, un galardón que ha concedido el Ayuntamiento de Huesca al dúo humorístico Pantomima Full.