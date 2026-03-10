El curso Micro y Mano arranca en Zaragoza con 60 expertos

LEER MÁS El hospital de Teruel retransmite una operación con robótica

Zaragoza se convierte una vez más en la capital europea de la microcirugía de la mano con la celebración de la XXXIX edición del Curso Micro y Mano “Pedro Marquina” del 10 al 13 de marzo. Está organizado por el Instituto de Traumatología Avanzada y Microcirugía (ITAM) y cuenta con sedes en la Clínica HLA Montpellier, donde se imparte la parte teórica, y el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) donde es la práctica.

Este curso especializado ofrece 40 puestos individuales de práctica quirúrgica simultánea con microscopio y modelo de experimentación en el quirófano. Practicarán técnicas innovadoras de microanastomosis vascular y reparación nerviosa con sutura arterial y venosa en carótida y yugular, sutura del nervio ciático, sutura femoral y técnica termino-lateral.

Por ejemplo, como ha explicado el director del curso, Eduardo Blanco, estas técnicas se utilizan para operar distintas enfermedades relacionadas con los nervios como el túnel carpiano, que provocan que los pacientes pierdan fuerza en la mano o se les duerma, y también con la artrosis. “Son las cirugías más habituales y todas ellas deben realizarse al menos con gafa lupa”, ha recalcado.

Este curso también reúne a más de 20 ponentes procedentes de los principales centros hospitalarios de España. Abordarán áreas relevantes de esta especialidad como lesiones de tendones, fracturas de falanges o inestabilidad del carpo.