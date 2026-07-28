Zaragoza albergará la Agencia Estatal de Salud Pública

Zaragoza será la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, que se ubicará en el pabellón de Aragón de la Expo 2008. En el año de su puesta en funcionamiento trabajarán 60 personas, cifra que aumentará hasta los 300 empleados en los siguientes ejercicios. La capital aragonesa se ha impuesto a otras ciudades que habían presentado su candidatura como Granada, Luego, Oviedo, León y Barcelona.

Esta agencia se encargará de la vigilancia, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias. El Ministerio de Sanidad apostó por crear este órgano, tras la crisis sanitaria de la pandemia de coronavirus. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dado a conocer que Zaragoza será finalmente la sede.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, cree que es un día histórico para nuestra Comunidad Autónoma, ya que desde Zaragoza se va a coordinar todas las políticas sanitarias, y destaca los datos de creación de empleo. Para acondicionar el pabellón de Aragón, la Comunidad Autónoma destinará 20 millones de euros.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha mostrado muy satisfecha tras la confirmación de la instalación de la Agencia de Salud Pública en la ciudad, destacando que es una muestra más de colaboración entre instituciones. Destaca que la instalación se realice en el Pabellón de Aragón, permitiendo darle un uso al edificio, que llevaba años paralizado.