¿Qué supondría que Zaragoza sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública?

El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, ha recordado que esta Agencia Estatal de Salud Pública es una necesidad que se hizo palpable durante la pandemia y que ya debería llevar tiempo funcionando. Que pueda ubicarse en Zaragoza supone, según el presidente de los facultativos zaragozanos "una oportunidad necesaria en el ámbito de la salud para la ciudadanía a nivel nacional, pero puede ser también un motor importante para la mejora de la salud pública a nivel de Aragón y polo de atracción de profesionales de la sanidad".

Una vez que formalizada la presentación de la candidatura zaragozana, se abre una pugna que no será fácil con el resto de candidaturas, aunque el doctor García Tirado ha recalcado que no ser la opción elegida no resultaría una pérdida absoluta: "aunque finalmente no se consiguiera la sede, el esfuerzo que se ha hecho para presentar la candidatura va a tener un beneficio sustancial para el propio desarrollo de la salud pública en Aragón".

Razonablemente optimistas se muestran los responsables del Clúster de la Salud de Aragón, Arahealth, con las posibilidades de Zaragoza, a pesar de que ciudades como Oviedo, Salamanca, Murcia, Granda o Barcelona apuestan fuerte por acoger al futuro organismo sanitario. El gerente de Arahealth, Carlos Lapuerta, no piensa en que otras candidaturas, como la barcelonesa, cuenten con ventajas o fuerzas diferentes: "nuestro criterio es creer que tenemos la propuesta ganadora; cumplimos todos los requisitos y podemos presumir de ubicación, sede, servicios, conexiones...", ha resaltado.