"Me voy a casa", un proyecto que humaniza procesos postoperatorios

A simple vista puede parecer un chaleco, una camiseta amplia con grandes bolsillos interiores que se abotona por delante. Así es la prenda que está ayudando a muchas mujeres que han pasado una operación contra el cáncer de mama y al darles el alta, tienen que pasar el postoperatorio en sus casas con drenajes. Profesionales del Hospital Miguel Servet, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza y la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (Amac Gema) han impulsado este proyecto que han llamado “Me voy a casa”.

La doctora Laura Lamata, cirujana en el Hospital Miguel Servet, recuerda que esta iniciativa “surgió a raíz de la experiencia de una compañera cirujana que pasó por una intervención quirúrgica de cirugía mamaría por un cáncer y cuando llegó a casa vio ciertas dificultades al llevar drenajes que le hacían la vida un poco difícil”. Ahí comenzó a idear cómo mejorar esa situación y se le ocurrió hacerse una prenda textil sencilla tipo chaleco, con unos bolsillos muy amplios donde ubicar los drenajes y los tubos.

Así surgió “Me voy a casa”. Se comenzó con un proyecto piloto de unas 20 personas y la doctora Lamata explica que todas ellas “aseguraron están súper agradecidas por que han mejorado su calidad, su seguridad, les han permitido salir más de casa, socializar y no tienen ese miedo de perder los drenajes y poder perturbar su posoperatorio”, a lo que añade que “es un gesto que hacemos desde el equipo quirúrgico en el proceso de mama para acompañar y facilitar esa recuperación en domicilio”.

Esta acción se enmarca en un proyecto mayor como es el de humanización tras un postoperatorio. En el año 2025, el servicio de Cirugía General y Ginecología del Hospital Miguel Servet ha llevado a cabo 502 intervenciones de cáncer de mama. Desde la AECC se ha financiado la producción de este producto y ha colaborado también en el diseño y desde el servicio hospitalario se ha repartido entre las pacientes que llevaban drenajes en el momento del alta. En la página web www.mevoyacasa.com se puede ver cómo son estos chalecos que están mejorando la calidad del postoperatorio de tantas mujeres aragonesas.