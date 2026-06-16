El Vidal Mayor protagonizará una recreación histórica en Huesca el 27 y 28 de junio

Los próximos 27 y 28 de junio Huesca viajará al siglo XIII con la recreación de uno de los hitos más importantes de la historia jurídica aragonesa: el Vidal Mayor. Este manuscrito recoge la Compilación de los Fueros de Aragón redactada por el obispo de Huesca-Jaca, Vidal de Canellas, por encargo de Jaime I. Para poner en valor este hecho histórico el Ayuntamiento junto a la Compañía de Arqueros Medievales de Aragón, celebran una recreación cuyo acto central será la representación de las Cortes de Huesca de 1247, tendrá lugar en la tarde del sábado 27 de junio ante el pórtico de la Catedral.

Carmen Ramos y Jorge Gil, presidenta y secretario de Arqueros Medievales de Aragón, han explicado que cerca de un centenar de recreadores de España, Francia y Portugal se darán cita ese fin de semana en Huesca. Otro de los atractivos será un campamento medieval de 8000 metros en el Cerro de San Jorge, donde se dará a conocer cómo era la vida civil durante la Edad Media a través de demostraciones de oficios tradicionales, trabajos artesanales, cocina, carpintería, curtido de pieles, tejidos y otras actividades esenciales para el funcionamiento de la sociedad medieval.

Habrá también otras actividades como lizas medievales y juegos de guerra. En concreto durante la mañana del sábado se celebrará una liza medieval en la plaza Luis López Allué, donde caballeros armados protagonizarán combates singulares inspirados en los torneos de la época. Entre los enfrentamientos se ofrecerán explicaciones sobre el armamento, la protección y las técnicas de combate utilizadas durante el siglo XIII.

Por su parte, el domingo tendrá lugar una demostración de entrenamiento de batalla en la zona de aparcamiento del Palacio de Deportes, donde los recreadores mostrarán maniobras, formaciones y tácticas defensivas y ofensivas empleadas por los ejércitos medievales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huesca vuelve a poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad y su papel protagonista en la construcción de Aragón, ofreciendo una propuesta cultural singular que combina rigor histórico, divulgación y atractivo turístico para todos los públicos