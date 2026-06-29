La Vaquilla del Ángel de Teruel refuerza su dispositivo de seguridad

La Vaquilla del Ángel 2026 en Teruel reforzará su dispositivo de seguridad con más efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.

También aumentará el número de drones, helicóptero y unidades especializadas contra hurtos desplazadas desde Zaragoza y Barcelona.

El operativo mantendrá también el cierre perimetral de Teruel durante los días grandes de la fiesta, con controles continuados de alcoholemia, drogas y velocidad en todos los accesos, apoyados por el helicóptero Pegasus de la Dirección General de Tráfico.

Asimismo, se reforzará la vigilancia en estaciones y zonas de mayor afluencia y se impartirá formación específica a los responsables de los dos Puntos Violeta.