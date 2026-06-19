Valentia finalizará las obras de su nuevo centro en Monzón a principios de 2027

Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo centro que Valentia construye en Monzón y que supondrá un paso importante ya que, actualmente, no existe en toda la provincia ningún dispositivo que combine vivienda con un programa formativo estructurado de continuidad posteducativa para personas con discapacidad intelectual. La Diputación Provincial declaró de interés público y social este proyecto innovador que integra 16 unidades de vivienda y una planta de formación en la capital del Cinca Medio y que tiene el objetivo de ampliar la atención de jóvenes de todo el Alto Aragón mayores de 21 años con discapacidad intelectual, del desarrollo o con trastorno del espectro autista.

Este centro reforzará otras infraestructuras y servicios para personas con diversidad funcional como el colegio de Educación Especial La Alegría, gestionado por el Gobierno de Aragón, que atiende a población en edad escolar, y con el centro Reina Sofía de Valentia que atiende a 95 personas y donde trabajan 88 profesionales.

Los trabajos comenzaron en noviembre de 2025 y concluirán en el primer trimestre de 2027 con la vista puesta en poder abrir el nuevo complejo ese mismo verano. Para ello, ya se ha seleccionado a las seis primeras personas que formarán parte del proyecto y que contarán con viviendas adaptadas a sus necesidades. A partir de ahí el proyecto irá creciendo hasta convertirse en la principal sede de formación de Valentia para toda la provincia. La Diputación apoya este proyecto con una subvención de 1,2 millones de euros distribuidos en las anualidades 2025, 2026 y 2027.