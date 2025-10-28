Valentia inicia acciones legales contra la planta de compostaje próxima a Martillué

LEER MÁS Valentia estrena cuatro viviendas para jóvenes con Trastorno del Espectro Autista

Valentia inicia acciones legales para evitar la apertura y funcionamiento de la planta de compostaje que GRHUSA planea establecer a tan solo 195 metros del Centros Ignacio Claver de Valentia en Martillué; un centro socio sanitario acreditado y concertado con el Gobierno de Aragón. La primera medida ha pasado por interponer un recurso de revisión en el que solicita la nulidad de la concesión de licencia provisional de obras facilitada por el Ayuntamiento de Jaca a la empresa GRHUSA. Asimismo, el recurso reitera que la proximidad de la planta al Centro de Martillué resulta incompatible con la protección de la salud y el bienestar de las personas que viven allí.

Y es que al centro Ignacio Claver de Valentia asisten diariamente 58 personas con discapacidad intelectual, de las que 39 viven allí y son atendidas por 33 trabajadores. Valentia añade que, aunque el expediente administrativo menciona que el núcleo de población más cercano es Martillué a unos 650 metros de distancia, se obvia la existencia de personas que viven a menos de 200 metros en un centro que lleva instalado en la misma ubicación desde hace 37 años.

Igualmente, Valentia ha querido reiterar su profundo malestar al saber que el Ayuntamiento de Jaca estaba planteando una instalación de esta naturaleza sin haber realizado ninguna comunicación a la entidad. Confían y desean que las administraciones públicas con las que ha entrado en contacto puedan dar una solución a este asunto para que esta planta se ubique en otro lugar más adecuado.