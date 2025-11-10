Valentia construye en Monzón un centro que reunirá vivienda, formación e investigación aplicada a la inclusión

Valentia desarrollará en el barrio El Molino de Monzón el Espacio de vivienda y formación para la innovación en los apoyos a personas con discapacidad, trastorno del espectro del autismo (TEA) y otros trastornos del desarrollo. Un proyecto pionero en España que unirá en un mismo espacio investigación aplicada, formación y vivienda. La entidad lanza este nuevo centro con el propósito de mejorar la calidad de vida, la autonomía y las oportunidades de las personas con discapacidad, promoviendo una investigación centrada en las personas y aplicada a contextos reales.

La iniciativa se articula en tres grandes líneas de trabajo: la inclusión y calidad de vida, enfocada en el bienestar físico y emocional de las personas; la formación y empleo, para ofrecer metodologías innovadoras que incrementen la preparación laboral y la autonomía personal; y tecnologías aplicadas a los apoyos, dirigidas a mejorar la calidad del trabajo profesional, reducir lesiones y fomentar entornos más seguros y sostenibles.

El Centro contará con viviendas adaptadas para 15 personas con trastorno del espectro del autismo, espacios de formación y aulas de investigación, concebidos como un entorno vivo donde las personas convivirán y se formarán mientras los equipos de trabajo desarrollan e implementan innovaciones aplicadas. Además de su impacto social, el proyecto supondrá un impulso económico para Monzón y la provincia de Huesca, al generar empleo directo e indirecto, atraer talento y fomentar colaboraciones con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

El proyecto está apoyado por el Ayuntamiento de Monzón, la DPH y la DGA y cuenta con una inversión de unos 3 millones de euros, estará ejecutado en 15 meses y generará sobre unos 15 puestos de trabajo.