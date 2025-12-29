Ultiman los apuntalamientos en los tres bloques de Santa Clara en Huesca

LEER MÁS Los vecinos del número 1 de Santa Clara en Huesca vuelven a sus casas

El apuntalamiento de los bloques 2, 3 y 4 de la plaza Santa Clara en Huesca está a punto de terminar y la previsión es que en el mes de enero se puedan conocer detalles más concretos de las afecciones de los pilares para decidir qué metodología será la más idónea para su reparación. Así lo ha señalado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que ha insistido una vez más que la obra no la dirige el Ayuntamiento al tratarse de propiedades particulares. Pese a ello, el consistorio está informado cualquier cuestión referente a la situación de estos inmuebles que fueron desalojados el pasado mes de noviembre.

Los vecinos del bloque 1 pudieron regresar a sus casas, donde han podido celebrar la Navidad, pero los vecinos del bloque 2, 3 y 4 se prevé que no lo podrán hacer hasta dentro de unos meses. Algunos de ellos, 75 en concreto, siguen realojados por parte del Ayuntamiento y así seguirá siendo hasta que lo necesiten. Mientras tanto, el Ayuntamiento espera la aprobación del presupuesto municipal que contempla una partida de 333.000 euros ampliable para ayudar a los vecinos afectados.

Fondos europeos para el Casino

Sin dejar de hablar de cifras, la alcaldesa ha dejado claro que la reforma del Casino se hará con fondos europeos u otros fondos. Así, ha trasladado el apoyo del equipo de gobierno al proyecto de rehabilitación y musealización mientras está a la espera de la respuesta del Gobierno Central para saber si conceden a Huesca una ampliación del plazo de ejecución. Para Orduna la prórroga solicitada por el gobierno local es imprescindible, ya que esta ayuda de fondos europeos, dotada con 2,6 millones de euros llegó a Huesca con retraso respecto a otras ciudades, que pueden contar con 3 años de plazo.

Recuerda la alcaldesa que para la rehabilitación del Casino no había proyecto y hubo que hacer dos, uno de obra y otro de musealización, que ya están hechos. Tras ese trámite, hay que licitar y ejecutar la obra y posteriormente, musealizar, por lo que el plazo dado hasta el 31 de mayo es insuficiente. El Gobierno central todavía no ha respondido a la petición de prórroga del Ayuntamiento y por ello, no se ha incluido la partida en los presupuestos municipales. Una situación que ha criticado el PSOE en sus alegaciones a los presupuestos municipales, en las que dicen que el PP ha renunciado a los fondos europeos para la rehabilitación integral y la creación de un museo.