Los vecinos del número 1 de Santa Clara en Huesca vuelven a sus casas

Los vecinos del bloque 1 de la plaza Santa Clara de Huesca han comenzado a volver a sus casas ya que los informes técnicos aseguran que está garantizada la seguridad estructural. Se trata de 12 viviendas, cuyos inquilinos o propietarios fueron desalojados el pasado 27 de noviembre. Desde entonces, la mayoría pudieron alojarse en casas de familiares o amigos, o segundas residencias mientras que dos o tres familias optaron por el realojo del Ayuntamiento en hoteles de la ciudad. El Ayuntamiento ya ha comunicado la noticia y les ha dado un plazo de 48 horas para realizar el traslado. Ahora el consistorio se encargará de modificar el vallado perimetral para permitir el acceso de los vecinos la inmueble.

El decreto firmado por el consistorio también recuerda a los propietarios de este edificio su deber de realizar las obras de conservación o rehabilitación precisas para mantener su propiedad en las debidas condiciones de seguridad que garanticen su habitabilidad y uso efectivo. Por otra parte, los puntales necesarios para asegurar los bloques 2, 3 y 4 ya han llegado y se prevé que en los próximos días puedan comenzar estos trabajos. Además, se espera conocer pronto la valoración económica del proceso de apuntalamiento y reforma estructural de los edificios para que el Ayuntamiento pueda cuantificar las ayudas y reservar una partida en sus presupuestos de 2026 que, cabe recordar, están sin aprobar a la espera de conocer esa estimación.

Orduna ha vuelto a dejar claro que el Ayuntamiento va a estar con los vecinos el tiempo que lo necesiten, ya que hay familias que deberán salir de los hoteles donde están alojados por contar previamente con reservas de Navidad. El Ayuntamiento es conocedor de la situación y ya trabajan en el realojo de los afectados en otros establecimientos o pisos cedidos por inmobiliarias y propietarios.