AERONÁUTICA

Teruel será la primera ciudad europea con astropuerto

El consejero de Fomento en funciones, Octavio López, ha visitado esta mañana las obras de la nave de producción y el hangar de dirigibles estratosféricos que se está construyendo en el aeropuerto de Teruel.

Redacción

Teruel |

hangar dirigibles
Obras de construcción del hangar para dirigibles en el aeropuerto de Teruel | Gobierno de Aragón

El Aeropuerto de Teruel encabezará la nueva industria de dirigibles del siglo XXI en Europa con la puesta en marcha de un hangar con capacidad para aeronaves de vuelos estratosféricos con dirigibles tipo HAPS que volarán a una altitud de 20.000 metros.

Unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 40 millones de euros y que finalizarán en el primer trimestre de 2027. Su puesta en marcha permitirá que las instalaciones turolenses reciban la catalogación de estratopuerto, "lo que situará a Teruel como punto de referencia en el sector aeroespacial", según palabras del consejero de Fomento en funciones, Octavio López.

Para el Aeropuerto supondrá pasar de ser solo un espacio aeronáutico a una plataforma industrial de alta tecnología.

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