Teruel refuerza el dispositivo de limpieza de la Vaquilla

El Ayuntamiento de Teruel ha reforzado este año el dispositivo extraordinario de limpieza de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel con un contrato más amplio que incorpora nuevos medios humanos y materiales, además de prolongar los trabajos intensivos durante los días posteriores a la celebración.

Hasta ahora, los trabajos extraordinarios se desarrollaban el martes y el miércoles posteriores a la Vaquilla. Con el nuevo contrato, el dispositivo se extenderá también al jueves y al viernes, con equipos específicos de baldeo y limpieza para recuperar cuanto antes la normalidad en las calles de la ciudad.