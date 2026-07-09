Un QR permitirá localizar el Punto Violeta en La Vaquilla de Teruel

Las peñas de La Vaquilla que lo hayan solicitado contarán este año con pancartas contra las agresiones sexuales que incorporan un código QR para facilitar la localización del Punto Violeta Arcoíris.

El Ayuntamiento de Teruel y la Coordinadora de Organizaciones Feministas han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa este recurso, que volverá a instalarse en la Ronda Dámaso Torán, junto a la estación de autobuses.

El Punto funcionará durante las fiestas como espacio seguro para atender a víctimas de agresiones sexuales y a personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten ayuda.

Además, en la zona de acampada se instalará una mesa informativa atendida por la Coordinadora de Organizaciones Feministas, donde se ofrecerá información, material divulgativo, pulseras, abanicos y tapas para vasos para sensibilizar y prevenir agresiones sexistas.