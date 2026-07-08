La Vaquilla del Ángel estrena este año una imagen propia impulsada por Interpeñas para reforzar la identidad de la fiesta.

Bajo la idea de que una imagen vale más que mil palabras, Interpeñas ha trabajado en una identidad visual que refleje la identidad de la Vaquilla.

Un diseño en el que se plasman el movimiento, la emoción compartida , los colores que identifican a la fiesta y en definitiva el espiritu que forma parte de la identidad de la ciudad.

El objetivo es crear un símbolo común y reconocible que acompañe a todos los turoleneses en la fiesta. Esta imagen comenzará a verse en los próximos días, en concreto en la puesta del pañuelico.

Desde Interpeñas explican que se trata de un proyecto progresivo y que seguirá desarrollándose.