Teruel estudia crear una nueva residencia universitaria

El Ayuntamiento de Teruel y la Universidad de Zaragoza estudian crear una residencia de estudiantes mediante colaboración público-privada para ampliar la oferta de alojamiento universitario.

La alcaldesa Emma Buj ha explicado que el Ayuntamiento aportaría el terreno, mientras que la universidad y el Gobierno de Aragón tendrían que impulsar el proceso para seleccionar a la empresa que desarrollaría la residencia.

A la espera de ver qué ocurre con la Residencia Luis Buñuel, el Consistorio pondría a disposición una parcela municipal y se barajan dos posibles ubicaciones, San Nicolás de Bari y el Polígono Sur.